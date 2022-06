Das Stadtjubiläum mit mehreren Aktionen eine Woche lang zu feiern, kam aus Sicht der Verwaltung an. 1700 Besucher und ein weitgehend positives Feedback bestärken die Verantwortlichen. Für eine besonders beliebte Veranstaltung soll es im Spätsommer sogar eine Fortsetzung geben.

Das Konzept, unterschiedliche und dezentrale Veranstaltungen für möglichst viele Interessen anzubieten, ist aufgegangen, heißt es auf Anfrage in einer Bilanz. Insgesamt besuchten laut Stadt etwa 1700 Menschen die Veranstaltungen in der Jubiläumswoche vom 20. bis 26. Juni. Besonders positives Feedback habe es für die After-Work-Party in der Erkenbertruine gegeben. Gut angekommen seien auch die Konzerte der Musikschule in der Innenstadt und und das Schülerbandfestival. Für die Aktionender beiden Gymnasien, die sehr gut organisiert gewesen seien, habe es Lob gegeben. Weitere Termine zur Aufführung seien denkbar.

Der organisatorische Aufwand sei trotz weniger und kleinerer Veranstaltungen als beispielsweise im Jubiläumsjahr 2019 vergleichsweise hoch gewesen. „Hier spielen sowohl die coronabedingt unsichere Planung, als auch betreuungsintensivere Angebote wie die Stadtrallye eine Rolle.“ Das ursprünglich veranschlagte Budget in Höhe von 100.000 Euro sei bislang nicht einmal zur Hälfte ausgeschöpft. Das liege unter anderem daran, dass ein ursprünglich geplantes, interaktives System zur einheitlichen Beschilderung von Sehenswürdigkeiten nicht umgesetzt worden sei.

Theateraktion im September

Finanzielle Unterstützung erhalten soll der Rummel-Bummel des Theaters Alte Werkstatt am 3. und 4. September – ein interaktives Event, das auf das Stadtjubiläum Bezug nimmt. Außerdem soll in der zweiten Jahreshälfte noch eine weitere After-Work-Party organisiert werden. „Es ist aber abzusehen, dass ein großer Teil des geplanten Budgets zurückgeführt werden kann“, teilt die Verwaltung mit.

Alle beteiligten Institutionen seien weitgehend zufrieden mit der Jubiläumswoche. Bemängelt worden sei, dass die Veranstaltungen relativ spät erst beworben worden seien. Dennoch könne sich ein Großteil der Akteure vorstellen, bei ähnlichen Veranstaltungen in Zukunft erneut mitzuwirken.

Zwei Angebote der Jubiläumswoche sollen zukünftig regelmäßig angeboten werden: Der Verein der Naturfreunde wird die Wanderung zu Streuobstwiesen in sein Programm aufnehmen. Und der Altertumsverein plane, zukünftig in unregelmäßigen Abständen Mitte des Monats Themenführungen anzubieten.

Drei geplante Aktionen fielen laut Stadt kurzfristig aus. Für die Rallye der Friedenskirche und einen Vortrag der VHS zu sicherem Einkaufen im Internet habe es zu wenige Anmeldungen gegeben, die Führung zu Freiheitskämpfern und Revoluzzern soll nachgeholt werden.