Der letzte große Programmpunkt im Jubiläumsjahr „1250 Jahre Frankenthal“ steht am kommenden Wochenende an. Dann wird im Kunsthaus eine Ausstellung eröffnet, die Schätze aus der Kunstsammlung der Stadt zeigt.

Von Sonntag, 4. September, bis 2. Oktober sind in Kooperation mit der Kulturstiftung Werke zu sehen, die aus seit 1949 getätigten Kunstankäufen stammen. Anlass ist die erste urkundliche Erwähnung der Stadt, die dieses Jahr gefeiert wird. Eröffnet wird die Schau am Samstag, 3. September, 19 Uhr, von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Maria Lucia Weigel, Kuratorin der Ausstellung und Leiterin des Erkenbert-Museums, führt in die Schau ein. Die musikalische Umrahmung übernehmen „Die Troubadoure“.

Gemälde und Druckgrafiken

Gezeigt wird eine Auswahl aus den Kunstankäufen der letzten 73 Jahre – die letzte Schau mit diesem Schwerpunkt fand vor zehn Jahren statt. Bis heute ist die Sammlung auf einige Hundert Objekte angewachsen, seit 2019 befindet sie sich nach Angaben der Verwaltung in Obhut des Erkenbert-Museums. Entsprechend dem Sammlungsschwerpunkt werden Gemälde und Druckgrafiken aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorgestellt. Im Fokus stehen zwei Aspekte: Arbeiten mit Frankenthaler Motiven und Frankenthaler Künstlerpersönlichkeiten, darunter Walter Perron, Hanns Fay und Karin Bruns.

Termin

Die Ausstellung ist bis 2. Oktober mittwochs bis samstags, 14 bis 18 Uhr, sowie sonntags, 11 bis 18 Uhr, im Kunsthaus (Mina-Karcher-Platz 42a) zu sehen.