Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 25 Jahren gibt es die Schulband am Karolinen-Gymnasium in Frankenthal. Zum Jubiläum kommen nun ehemalige Bandmitglieder und feiern mit einem Konzert. Während die musizierenden Schüler wechseln, gibt es eine Konstante: Musiklehrer Peter Fuchs ist von Anfang an dabei und erzählt, wie es dazu kam.

„Ich kam 1998 an die Schule, und da gab es nur Angebote im klassischen Bereich“, berichtet der Schulmusiker, der Orgel und Klavier als Hauptfächer studiert hat. Fuchs wollte das Angebot