2023 jährt sich der Beginn der Revolution von 1848/49 zum 175. Mal. Stadtarchiv und Erkenbert-Museum erinnern mit einer eigenen Veranstaltungsreihe von Juli bis November an die Wurzeln der heutigen Demokratie.

Den Start der Reihe bildet am Mittwoch, 19. Juli, 15.30 Uhr, ein eher symbolischer Akt: Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) bringt am Frankenthaler Rathaus die Plakette „Ort der Demokratiegeschichte“ an. Die kleine, auf den ersten Blick unscheinbare Plakette, hat es laut Stadtverwaltung in sich: Sie verbinde Frankenthal neben illustren Orten wie dem Bundestag oder der Frankfurter Paulskirche mit über 150 weiteren Denkmälern bundesweit. Sie stünden „für den Einsatz von Menschen für Werte wie Rechtsstaatlichkeit, politische Teilhabe und Menschenwürde“, heißt es in der Ankündigung.

Der QR-Code auf der Plakette führe zu einer virtuellen Karte auf der Internetseite www.demokratie-geschichte.de, die Hintergrundinformationen zu den einzelnen Denkmälern bietet. Ziel der dafür verantwortlichen Arbeitsgemeinschaft, die solche Plaketten seit 2020 verleiht, sei es, Demokratiegeschichte lokal fassbar und begreifbar zu machen und mit lebendiger Erinnerungskultur aktives Engagement in der Gegenwart zu fördern.

Freiheitsbaum am Rathaus

In Frankenthal erinnert die Plakette am Rathaus laut Verwaltung an einen bisher weniger bekannten Aspekt der Stadthistorie. Gegenüber dem heutigen Rathaus habe bis 1929 ein sogenannter Freiheitsbaum gestanden, der symbolisch für die Prinzipien der Französischen Revolution – Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit – gepflanzt worden war. Das Ereignis galt vielen Frankenthalern 1798 als Auftakt einer „neuen Zeit“. Für die jüdische Gemeinde habe Herz Goldschmitt die bürgerliche Gleichberechtigung der Juden gepriesen.

Nach dem Anbringen der Plakette folgt um 16 Uhr im Rathaus ein Vortrag von Professor Wilhelm Kreutz, der die europäischen Revolutionen von 1848/49 in den Blick nimmt. Seine These laut den Veranstaltern: „Keine andere Revolution – weder die Französische von 1789 noch die Russische von 1917 – hat in so kurzer Zeit so große Teile des europäischen Kontinents in seinen politischen Grundfesten erschüttert wie jene der ausgehenden 1840er Jahre.“ Nach dem polnischen Aufstand von 1846 und dem Schweizer Sonderbundskrieg von 1847 habe der Pariser Aufstand vom 23. Februar 1848 einen „Flächenbrand “ erzeugt, der ganz Frankreich, die Staaten des Deutschen Bunds, die Habsburgische Monarchie, die italienische Halbinsel sowie die Fürstentümer Moldau und Walachei erfasste.

Bewegung schnell gescheitert

Gleichzeitig habe keine vergleichbare Bewegung ihren Zenit so schnell überschritten und sei „gescheitert“, hält Kreutz fest. Die alten Herrschaftsträger stellten den politischen Status quo ante wieder her. Die Niederlagen der Reichsverfassungskampagne, der Venezianischen und der Ungarischen Republik markierten im Sommer 1849 das blutige Ende des europäischen Völkerfrühlings.

Kreutz, gebürtiger Beindersheimer, studierte Geschichte, Germanistik und Politische Wissenschaften an der Universität Mannheim. 1982 wurde er mit einer Arbeit über die Deutschen und Ulrich von Hutten promoviert, 1992 folgte die Habilitation am Historischen Institut in Mannheim. Kreutz ist Autor von mehr als 100 Publikationen zur Geschichte der Aufklärung, der demokratischen Bewegungen im Südwesten, zur deutsch-jüdischen Geschichte und zur Rezeption von Humanismus und Reformation im 19. und 20. Jahrhundert.

Die erste von vier zum Jubiläum geplanten Führungen findet am 21. Juli zum Thema „Revoluzzer“ mit Werner Schäfer vom Frankenthaler Altertumsverein statt. Informationen dazu im Netz unter www.frankenthal.de/stadtführungen. Die nächsten Vorträge sind im September und November geplant und im Veranstaltungskalender auf www.frankenthal.de/dasgehtinft zu finden.