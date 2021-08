Ein Tag, zwei Jubiläen: Am Donnerstag, 2. September, stehen nach Angaben der Stadtverwaltung zwei Jahrestage an: 200 Jahre Hauptfriedhof Frankenthal und 125 Jahre Amalie-Foltz-Halle.

Auf den Tag genau, am 2. September 1821, sei die „katholisch-protestantische Begräbnisstätte“ eingeweiht worden, erinnert die Stadt in ihrer Pressemitteilung. 200 Jahre später feiere der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF), der inzwischen für die Friedhöfe der Stadt zuständig ist, dieses Jubiläum mit einem kleinen Programm. Mit einer Ausstellung, Festreden und Führungen sowie einem Jubiläumsband wird laut Stadt des 200-jährigen Bestehens gedacht. Im September wird außerdem die Amalie-Foltz-Halle 125 Jahre alt.

Rede, Vortrag, Führungen

Ab 9 Uhr ist am kommenden Donnerstag in der Trauerhalle eine Ausstellung zur Entwicklung des Hauptfriedhofs in der Vergangenheit sowie ein Einblick in dessen Perspektivplanung aufgebaut. Um 13.30 Uhr wird Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) eine Rede halten. Im Anschluss laut Mitteilung der Stadt zwei Führungen über den Hauptfriedhof geben. Zum einen informiert Werner Schäfer um 14.15 Uhr mit einem 45-minütigen Bildervortrag und einem anschließendem Spaziergang dorthin über die jüdischen Friedhöfe. Zum anderen bietet Beigeordneter Bernd Leidig (SPD), der auch Vorsitzender des Frankenthaler Altertumsvereins ist, einen einstündigen Rundgang zum Thema Denkmalschutz an. Der EWF weist darauf hin, dass bei den Veranstaltungen die aktuellen Corona-Auflagen einzuhalten seien.

Jubiläumsband erhältlich

Erhältlich ist am 2. September auch der von Schäfer verfasste Jubiläumsband „Der etwas andere Friedhofsführer“. Auf über 300 Seiten hat Werner Schäfer Bilder des Frankenthaler Hauptfriedhofs zusammengetragen und historisch eingeordnet. Anhand von fünf Touren nimmt er den Leser mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte. Diese Touren sind gleichzeitig auch Spaziergänge durch den Friedhofspark. Verkauft wird der Band auch in der Buchhandlung Thalia (Rathausplatz). Der Verkaufserlös fließe in weitere Projekte zur Frankenthaler Stadtgeschichte.