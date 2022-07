28 Gründungsmitglieder listet die Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des 1. Tischtennisclubs (TTC) Frankenthal auf. Im Jubiläumsjahr zählt der Verein 105 Getreue – darunter aktive Spieler im Alter zwischen sieben und 74 Jahren. Gefeiert hat der TTC seinen Geburtstag mit einer Schiffstour.

Gegründet wurde der TTC, der sich selbst als traditionsreichsten Tischtennisverein der Stadt bezeichnet, am 16. Juni 1972 in der Gaststätte „Zum Nachtlicht“. Dem Namen des damaligen Versammlungsorts machte der Club glücklicherweise keine Ehre, denn dunkel wurde es in den folgenden fünf Jahrzehnten nicht im Vereinsleben. 1992 feierte die RHEINPFALZ den TTC noch als „knackigen Twen“. Auch als gestandener Fünfzigjähriger hält der Verein an seinem Leitbild fest, das Vorsitzender Thomas Jäger so zusammenfasst: „Wir verbinden eine der schnellsten Ballsportarten der Welt mit dem Versuch, einen sportlich und gesellschaftlich ambitionierten Ausgleich zum alltäglichen Stress zu generieren.“

Nicht geändert hat sich Jäger zufolge das grundlegende Konzept des TTC: „Die Jugendarbeit gehört nach wie vor zur Basis unseres Clubs.“ Aktuell sei das Thema besonders wichtig, weil die zurückliegenden zwei Jahre coronabedingt vor allem im Nachwuchsbereich sehr kritisch gewesen seien. Der sei aber die sportliche Basis: „Es ist Fakt, dass 50 Prozent unserer Aktiven beim 1. TTC das Tischtennisspielen gelernt haben.“

Und das mit einigem Erfolg: Mit Julia Lutz hatte der Club kurz nach der Jahrtausendwende eine Schüler-Nationalspielerin und Deutsche Vizemeisterin in den eigenen Reihen. Die Festschrift listet vom Beginn des Spielbetriebs bis zu den schwierigen Corona-Jahren zahllose Einzel- und Mannschaftstitel auf Pfalzebene auf. Für die Seniorenteams stehen auch Teilnahme an Deutschen Meisterschaften in der Chronik.

Im Fokus: die Jugend

Typisch für den Verein sei, dass er auch neben dem Sport Angebote unterbreite wie Ausflüge für Erwachsene und Jugend oder die Teilnahme an Veranstaltungen wie Faschingsumzug und Strandbadfest. Besonders im Fokus auch hier: die Jugend, für die der TTC Fahrrad- und Treckingtouren im Pfälzerwald, aber auch Ausbildungen zum Betreuer organisiere.

Diese erfolgreiche Arbeit hat der Tischtennisclub im Juni bei einer Bootsfahrt mit der MS Möve gefeiert, an der laut Jäger, der den Verein seit 2013 führt, rund 60 TTCler teilnahmen – darunter auch einige Gründungsmitglieder. Für besonders langjährige Vereintreue wurden Werner Renz (50 Jahre) und Heike Rieck (45 Jahre) geehrt.

Noch Fragen?

Vorstand: Thomas Jäger, Vorsitzender; Wilma Dauber, 2. Vorsitzende und Geschäftsführerin; Katja Diehl, Kasse; Beisitzer: Tobias Krüger (Sport und IT), Armin Paul (Jugend). – Kontakt: Internet www.ttc-frankenthal.de; E-Mail info@ttc-frankenthal.de, Telefon 06238 3733. – Trainingszeiten: für Jugendliche montags, mittwochs und freitags, 18 bis 20 Uhr; für Erwachsene montags, mittwochs und freitags, 20 bis 22 Uhr; für Hobbyspieler mittwochs, von 20 bis 22 Uhr.