Es ist das erste Rennen für Extremradsportler Joshua Gohl in dieser Saison. Und es wird wohl auch das einzige bleiben. Doch das hat es in sich. Der 30-Jährige nimmt am Rennen Northcape 4000 teil. Über 4400 Kilometer geht es vom Gardasee in Italien bis zum Nordkap (Norwegen). Auf dem Weg dahin versorgt sich der Frankenthaler bei Läden, die man nicht unbedingt auf der Rechnung hat.

Es klingt eigentlich nach einem etwas ausgedehnten Roadtrip mit dem Wohnmobil: 4400 Kilometer durch elf Länder. Vom Gardasee bis ans Nordkap. Dazu noch ein paar Zwischenstopps, zum Beispiel