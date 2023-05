Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“ Der Slogan der Fridays-For-Future-Bewegung erschallte am Sonntag auch im Frankenthaler Kulturzentrum Gleis 4. Doch dieses Mal in kindgerechter Form und in Begleitung einer Punkband. Allerdings waren nur insgesamt sechs Kinder zum Konzert von Jonny Karacho gekommen.

Sozialpädagoge Dominik Scherer alias Jonny Karacho hat seinen Protestsong und neun weitere Ohrwürmer im Gepäck, um dem Publikum zu beweisen, dass auch Kinder auf Punkmusik stehen und sich