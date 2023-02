Bei der Geburtstagsfeier seiner Schwester zwei Tage zuvor will ein 33-Jähriger, der am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr am Autobahnkreuz Frankenthal kontrolliert wurde, Cannabis geraucht haben. Das gab der Mann laut Bericht zumindest an, als die Beamten ihn mit seinem Fiat auf der A61 anhielten. Der Autofahrer habe drogentypische Ausfallerscheinungen gezeigt, ein Drogenschnelltest habe bestätigt, dass er unter dem Einfluss von THC stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zur Sicherheit 700 Euro hinterlegen.