Als Mitbegründer der Beatles wurde John Lennon weltberühmt. Am 9. Oktober würde der Sänger, Gitarrist und Songschreiber, der Generationen von Musikern prägte, 80 Jahre alt. Wir sprachen mit einem jungen Fan.

Christopher Wüst, als John Lennon 1980 starb, waren Sie noch nicht auf der Welt. Was begeistert Sie denn an seiner Musik?

Die Beatles hatten und haben einen riesen Einfluss auf meinen Musikgeschmack. Sie haben bis heute viele Bands geprägt. Und ohne John Lennon gäbe es keine Beatles.

Wahrscheinlich hatten Ihre Eltern die Platten der Beatles im Schrank.

Bestimmt auch, aber das war nicht mein Haupteinfluss. So mit neun Jahren habe ich mir den Film „Imagine“ aus der Stadtbücherei ausgeliehen. Das war wahrscheinlich ein riesiger Zufall. Aber danach habe ich immer mehr entdeckt. Mich begeistert bis heute das Lebensgefühl, das in der Musik mitschwingt, unbeschwert, aufregend, aus Zwängen ausbrechen. Über die Beatles kommt man zu so vielen Themen: Mode, Zeitgeschichte, die Musikszene in England, indische Philosophie – das ist ein bisschen wie mit den Kaninchenlöchern bei Alice im Wunderland.

Wenn Sie die Gelegenheit hätten, John Lennon zu treffen, worüber würden Sie mit ihm sprechen?

Wie lief es im Studio ab? Wie sind die Songs entstanden, woher kamen die Ideen? Was genau ist dieser oder jener Sound? Ganz praktische Fragen. Und dann würden mich natürlich die Geschichten aus den frühen Tagen in Hamburg interessieren.

In Ihrem Programm sind etliche Titel der Beatles. Wer ist denn Ihr Lieblings-Pilzkopf?

George Harrison. Mit ihm kann ich mich musikalisch und menschlich am besten identifizieren.

Mögen Sie auch die Solo-Alben Lennons?

Schon, aber ich bin ein absoluter 60er-Jahre-Fan. Die späteren Sachen klangen anders. Wobei: „Jealous Guy“ mag ich auch.

Glauben Sie, eine Karriere wie die der Beatles wäre heute noch möglich?

Nein. Durch das Internet gibt es eine Übersättigung. Viele tolle Musiker gehen in der Masse unter. Ich glaube, wenn die Beatles heute auf Youtube ein Video hochladen würden, hätte das auch nicht diesen Effekt. Sie haben in ihrer Zeit einfach viele Sachen als erste gemacht.

Zur Person

Christopher Wüst (32), aufgewachsen in Frankenthal, war von 2009 bis 2019 Bandmitglied bei den Beat Brothers, einer Gitarrencombo, zu deren Repertoire auch etliche 60er-Jahre-Songs gehören. Mit Musikern aus Speyer hat er sich vorgenommen, in mehreren Konzerten alle Beatles-Alben zu spielen. Aktuell arbeitet der Erzieher, der in Dirmstein wohnt und soziale Arbeit studiert, an einer EP mit fünf eigenen, deutschsprachigen Titeln. Inspiriert sind diese – natürlich – vom Sound der 60er-Jahre.