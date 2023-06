Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Klettersport in der Pfalz allgemein und speziell in Frankenthal ist eng mit dem Nachnamen Lau verknüpft. Johannes Lau hat die Kletterhalle Pfalz Rock in der Mörscher Straße mitgeplant. Als aktiver Sportler hat er einige Titel gesammelt. Jetzt gibt er sein Wissen an den Nachwuchs weiter, und das bald auch in einer neuen Umgebung.

Über die Eltern sei er zum Klettern gekommen, sagt Johannes Lau. Sein Vater Norbert Lau ist Referent für Leistungssport im Landesverband Rheinland-Pfalz. Auch Mutter Christa Lau ist aktiv