Die Teilnahme der Stadt an kommerziellen Job- und Ausbildungsmessen in der Region sei in der Vergangenheit auf „mäßige Resonanz“ bei deren Besuchern gestoßen. Das sei der Grund, warum die Verwaltung bei solchen Veranstaltungen nicht mehr vertreten gewesen sei, erklärte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) vergangene Woche im Stadtrat. Er reagierte damit auf eine Anfrage der FWG-Fraktion mit Bezug auf die Katapult-Messe im Mai in Frankenthal. Die Erkenntnis bei früheren Auftritten: Die Leute seien „eher an Give-aways“ – also kleinen Geschenken – als an Informationen über die Karrieremöglichkeiten bei der Verwaltung interessiert gewesen, sagte der OB. Hinzu komme, dass die Auftritte bei den Messen zum Teil recht teuer seien. Die Stadt konzentriert sich seiner Darstellung nach deshalb auf Veranstaltungen von Schulen. Hebich nannte beispielhaft die vom Pfalzinstitut gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund organisierte Aktion „Ready, steady, go“.