Das Förderprogramm „Jobfux“, das Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Ebert-Realschule plus beim beruflichen Einstieg unterstützt, soll nach einem einstimmigen Votum des Jugendhilfeausschusses weitergeführt werden.

Die Stadt wird sich beim Land um die im Jahr 2022 anlaufende neue Förderperiode bewerben. Das 2013 eingeführte berufsintegrative Konzept, das vom Zentrum für Arbeit und Bildung (ZAB) umgesetzt wird, habe sich als sinnvolles Begleitinstrument zwischenzeitlich etabliert und sei in der Vergangenheit sehr erfolgreich gelaufen, hob Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) in der Online-Sitzung hervor. Allerdings werde sich bei der Finanzierung der kommunale Eigenanteil (künftig 40 Prozent) um rund 6000 Euro erhöhen, da die Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds von 50 auf 40 Prozent gekürzt werden. Das Land übernimmt 20 Prozent.

150 Schüler profitieren

In Anspruch genommen wird „Jobfux“ nach Angaben von Michael Krauß, Leiter des Kinder- und Jugendbüros, von rund 150 Schülerinnen und Schülern der achten und neunten Klassen. Warum es das Programm nur an der Friedrich-Ebert-Realschule plus gebe, wollte Jürgen Hatzfeld (Jugendverbandsvertreter) wissen. „Es ist passgenau auf die integrative Form zugeschnitten und nur an dieser Schule umsetzbar“, führte Beigeordneter Leidig aus. Tanja Mester (FWG) schlug vor, einen Runden Tisch zu installieren, da es denkbar sei, dass weitere Schulen an „Jobfux“ Interesse haben könnten.