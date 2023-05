Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Halbzeit ordentliches Hockey zu spielen, ist in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga zu wenig. Jeweils 2:3 verloren die Herren der TG am Wochenende – am Samstag bei der HG Nürnberg, am Sonntag beim Nürnberger HTC. Der Trainer stellt die Mentalitätsfrage.

„Zwei Kreisszenen in der zweiten Halbzeit, das ist zu wenig. Unser Aufbauspiel war nicht mehr konsequent. Die Außenverteidigung hat kein gutes Spiel gemacht. Bei der entscheidenden Strafecke