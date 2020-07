Autofahrer aufgepasst! Seit Freitag stehen in der Gerolsheimer Straße in Dirmstein neue Verkehrszeichen. Obwohl es sich um eine Kreisstraße handelt, wurde ein Abschnitt ungefähr zwischen Edeka-Markt und Dorfausgang zur Tempo-30-Zone erklärt. Das geht, wenn sich an so einer überörtlichen Straße eine Schule oder Kita, ein Krankenhaus oder Pflegeheim befindet.

Weitere Schilder bald an Kita und Schule

Die Bewohner und Betreuer der Seniorenresidenz Haus Maximilian sind froh, dass die Schilder endlich stehen. „Dafür haben wir gekämpft“, sagt Mitarbeiterin Ina Seide und kündigt an, dass – auch wenn es aussichtslos erscheint – weiter gekämpft wird: für einen Zebrastreifen. Laut Ortsgemeinde werden solche verkehrsberuhigten Straßenabschnitte bald auch vor dem Gemeindekindergarten und der Grundschule eingerichtet.