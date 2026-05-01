Der durch seine mundartlichen Satirevideos bekannte Comedian stellte am Mittwoch sein erstes Soloprogramm „We are the Germans“ vor.

„Cossu“, mit richtigem Namen Lukas Nils Staier, wurde 1989 in Haslach im Kinzigtal geboren und lebt heute in Freiburg. Dass der Sohn einer deutschen Mutter und eines kongolesischen Vaters ganz selbstverständlich Dialekt spricht, sollte eigentlich im Jahr 2026 nicht mehr verwundern, „tut“ es aber. Mit dem Kontrast Sprache-äußere Erscheinung spielt der Schwarzwälder: In den sozialen Medien postet er regelmäßig Parodien deutscher Eigenheiten auf Badisch und begeistert hunderttausende Follower. „Maidle, wem g´hersch Du“ (wem gehörst Du) war sein erster Sketch. In seiner Show hängt er aber nicht einfach mehrere Sketche aneinander, sondern erzählt anekdotisch seine Lebensgeschichte: Seine Kindheit im Schwarzwald, Studium in Heidelberg, Arbeit als Lehrer und Erzieher in Stuttgart, sein Versuch, als Rapper durchzustarten, bis er zum Autor und Comedian wurde.

Prägende Zeit am Merch-Stand von Bülent Ceylan

Seine Liebe zu unterschiedlichen Dialekten und sein Talent, diese nachzuahmen, entwickelte er zwischen 2013 und 2019: Er begleitete Bülent Ceylan auf seiner Deutschlandtournee zuerst als Merchandiseverkäufer, dann zusätzlich als „Einheizer“ vor den Shows. Bei den Gesprächen mit den Kunden imitierte er, so erzählt er, deren Dialekt und nutzte diese Fähigkeit zur humoristischen Verkaufsförderung: „Willst Du Pullover kaufen oder ein Haus in Bautzen?“, witzelte er mit den Sachsen über zerfallene Häuser in Ostdeutschland. Mit einem geschenkten Schlüsselanhänger, den der Kunde behalten könne, wenn er zwei Pullover kaufe, köderte er die geizigen Schwaben. Tatsächlich habe ein Kunde die Kleidung zurückgegeben und den Anhänger behalten.

Cossu betont fast entschuldigend, dass er in den Videos und während der Show mit Klischees und Übertreibungen arbeiten müsse, in Wirklichkeit sei jeder Mensch individuell. Auch sei es nicht ernst gemeint, wenn sich Badener und Schwaben gegenseitig neckten. Auf die weitere Umgebung scheint er sich wenig vorbereitet zu haben: Als er das Publikum nach den Herkunftsorten fragt, ist er mit „Derkem“ und Bad Dürkheim, Wurstmarkt, Schorle gnadenlos überfordert. „Versteht ihr den?“, fragt er hilflos. Trotzdem betont er seinen Bezug zur Region, da er in Heidelberg studiert habe und am Mannheimer Schloss mit Bülent vor 10.000 Menschen aufgetreten sei. Über den Rhein hat er es damals dann wohl nicht geschafft, stellt aber immerhin die Frage, ob in Mannheim Kurpfälzisch oder Badisch gesprochen werde.

Imitation und Improvisation

Phänomenal ist sein Imitationstalent: Innerhalb eines Rapsongs wechselt er zwischen Sächsisch, Hessisch, Berlinerisch, Badisch, Kölsch. Dabei hält er Schilder mit den Dialektnamen hoch. Auf zweierlei Art singt er „We are the Germans“, einmal als Ballade, dann als Ballermann-Hit. Herrlich schräg sind die Sequenzen, in denen er einen badischen Handwerker darstellt, wobei er betont, dass es solche Typen überall gebe: „Jesses, jetzt hämmer ä Probläm“ - sei der übliche Ausspruch, dazu stapft er breitbeinig über die Bühne. „Hett des de Jeggle gmacht?“ Darauf müsse er erst mal eine rauchen und empfiehlt, die nächsten Reparaturen von ihm durchführen zu lassen.

Hörenswert auch seine Badener, die mit gedehnten Vokalen versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. „Das klingt so, als ob sie lesen würden, machen das die Leute hier auch so?“, fragt er in die Runde und plädiert dafür, Dialekt zu sprechen statt diesen krampfhaft verbergen zu wollen. Cossu bietet den Zuschauern während der Show viele Beteiligungsmöglichkeiten: Auf Einwürfe geht er ein, per Zettelpost werden nach der Pause ernste und unernste Fragen gestellt, die der Stand-up-Comedian entsprechend beantwortet. Als ein Zuschauer bekennt, wie eine Robbe zu lachen, nimmt er das als Herausforderung, ihm diese Töne zu entlocken.

Toll ist auch der „Stille-Post-Sketch“, bei dem aus einem Schwarzen, der bei Rot über die Ampel geht, obwohl Kinder zuschauen, ein Wilder wird, der mit dem Boot angekommen ist und Kinder schlägt. So geht Tratsch in Kombination mit latentem Rassismus. Lobenswert ist, dass er alle Dialekte offenkundig wertschätzt. So ist Dialekt nicht ausgrenzend, sondern authentisch und amüsant.