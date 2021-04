Eine Joggerin ist am Donnerstagabend in Worms-Abenheim von einem unbekannten Mann belästigt worden. Laut Polizei war die 19-Jährige gegen 19 Uhr alleine auf einem Feldweg nahe der Straße Zum Berg (südlich der L425) unterwegs, als ihr ein dunkelgrauer Jeep Wrangler folgte. Der Fahrer habe sie aus dem Auto heraus mit „Hey Süße“ angesprochen, sei an der Joggerin vorbeigefahren und habe sich dann mit seinem Wagen quer in den Weg gestellt. Als die Frau daraufhin in Richtung Abenheim sprintete, folgte ihr der Mann und drehte erst ab, als die 19-Jährige auf eine Reiterin traf. Die Polizei bittet unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de um Hinweise.