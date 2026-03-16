Das Areal um die BASF-Kläranlage wird in den nächsten Monaten massiv umgestaltet. Neben den Stadtwerken wird dort ein zweiter Investor in grüne Energieproduktion einsteigen.

Er ist farblos, geruchlos und ungiftig: Wasserstoff gilt als ein Schlüsselelement für das Erreichen der nationalen Klimaziele, zu denen Frankenthal nun einen weiteren Beitrag leisten will. Das Gas verursacht im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen bei der Verbrennung keine Emissionen, sondern wandelt sich vielmehr in eine elementare Ressource: Wasser. Im All ist Wasserstoff das bei Weitem häufigste chemische Element. Auf der Erde kommt er hingegen meist gebunden vor, eben in Wasser oder in Kohlenwasserstoffverbindungen.

Die Extraktion und Vermarktung von reinem Wasserstoff ist ökonomisch und ökologisch attraktiv. Im großen Maßstab macht sich das Ludwigshafener Unternehmen bhyo an dessen Gewinnung – mit einer thermochemischen Gasifikationsanlage, die es auf Höhe der Kläranlage bei Mörsch platzieren will. Biologische Reststoffe aus der Region – Klärschlamm, Biotonneninhalte oder Grünschnitt etwa – will das grüne Start-up bei Mörsch durch ultrahohes Erhitzen in ein hochreines Gasgemisch umwandeln. Dieses Synthesegas ist nicht nur Ausgangsstoff für viele Chemikalien, es ist vor allem reich an dem grünen Energieträger Wasserstoff.

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Jede Stunde 50 Kilo Wasserstoff

Vor allem auf diesen hat es bhyo abgesehen. 50 Kilogramm sollen Stunde um Stunde abgeschieden werden, das ergäben rund 400 Tonnen im Jahr. Herzstück der Anlage, die als vorgefertigte Module in den Norden der Stadt angeliefert werden soll, ist ein etwa sieben Meter hoher Reformer, den sich die 2018 gegründete Gesellschaft hat patentieren lassen.

Auf dem Grund dieses Behälters wird Sand auf gut 800 Grad erhitzt. In dieses fluidisierte Bett wird die biogene Masse aus zwei vorgelagerten Silos eingeleitet. Ähnlich wie in einem Holzvergaser wird sie bei diesen Temperaturen direkt in ein Gasgemisch verwandelt, das anschließend abgekühlt wird, ehe es in einer Aufbereitungskette gereinigt und verschiedene Gase als Endprodukte abgetrennt werden.

Frontansicht der geplanten Pilotanlage, im Vordergrund in Grün die beiden Speichersilos. Repro: bhyo

Nachhaltige und ganzheitliche Nutzung biogener Reststoffe aus der Region sowie wenig Emissionen bei hohem Wirkungsgrad – der thermochemische Prozess ist dem Land eine beträchtliche Fördersumme von fünf Millionen Euro wert. Am Standort bietet er weitere Vorteile: Die Pilotanlage wäre modular erweiterbar, kann mit dem thermochemisch gewonnenen Methan autark geheizt werden, und überschüssige Abwärme könnte perspektivisch ins Fernwärmenetz der Stadtwerke Frankenthal und der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) eingespeist werden, das die beiden Partner in den nächsten zwei Jahren ausgehend von der Kläranlage bei Mörsch aufbauen wollen.

Frankenthal anstatt Speyer

Spatenstich für die Pilotanlage auf einem komplett neu zu erschließenden Gelände soll im zweiten Halbjahr sein, 2028 soll sie anlaufen, kündigen bhyo-Geschäftsführer Rolf Schmitt und der Leiter der Geschäftsentwicklung, Stefan Rößler, im Gespräch mit der RHEINPFALZ an. Ursprünglich hatten sie nicht Frankenthal dafür im Visier. Die Testanlage ist in den vergangenen drei Jahren in Speyer aufgebaut und systematisch für den Vollbetrieb ausgebaut worden.

Doch dann musste alles recht flott gehen: Als Nachrücker in einem lukrativen Ausschreibungsverfahren für Fördermittel des Landes mussten Schmitt und seine Mannschaft ein Industriegrundstück ausweisen, das sie auf die Schnelle in der Domstadt nicht auffinden konnten. Anders in Frankenthal: Über das Netzwerk in der Metropolregion sind die Ludwigshafener Pioniere schließlich auf das geeignete Areal im Norden aufmerksam geworden, das sich damit zu einem Zentrum für grüne Energiegewinnung entwickelt.

Abfall aus der Region recyceln

15 Millionen Euro will bhyo in diese Blaupause einer kommunalen Wasserstoffproduktion investieren, ein Drittel dieser Summe hat das Mainzer Wirtschaftsministerium gerade als Förderung eines Referenzobjekts zugesagt. In einer Anlage, in der Biomasse zu einem Energieträger veredelt wird, sieht es nicht nur eine Lernplattform, sondern eine Stärkung der regionalen Resilienz und Kreislaufwirtschaft. Das Ausgangsmaterial soll aus einem Radius von 25 Kilometern kommen. In Frankenthal wird Bioabfall aktuell in einer Vergärungsanlage in Kaiserslautern zu Biogas und Kompost verarbeitet.

In Nachbarschaft des vorgesehenen Standorts am »Edigheimer Schlag« hat im Herbst 2024 eine Wasserstofftankstelle eröffnet. Archivfoto: h2-mobility/oho

Bis zu 900 Kilo biogene Masse will bhyo künftig pro Stunde synthetisch in Frankenthal in Gas umwandeln. Für die Befüllung der Vorratssilos müsste täglich ein Fahrzeug anrollen. Der Betrieb soll mit gut einem Dutzend Mitarbeiter starten, die Wartung und Instandhaltung werden weitere brauchen. Um Abnehmer für den grünen Antriebsstoff macht sich der Firmengründer ebenso wenig Sorgen wie um die Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils von rund zehn Millionen Euro.

Ein Vierteljahrhundert später

Der Hauptverteiler für Wasserstofffahrzeuge findet sich aktuell auf der Friesenheimer Insel. Dort betankt etwa die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ihre Brennstoffzellen-Gelenkbusse. Am „Edigheimer Schlag“ ist vor eineinhalb Jahren eine Wasserstoff-Tankstelle für Lkw und Busse in Betrieb gegangen.

„Ende 1999 habe ich die ersten Gespräche zum Thema Stromerzeugung aus Synthesegasen geführt“, erinnert sich bhyo-Pionier Schmitt an seine erste Partnersuche für die kommerzielle Vermarktung von grüner Energie. Ein Vierteljahrhundert später soll aus den visionären Gedankenspielen in Frankenthal eine klimafreundliche Massenproduktion werden.