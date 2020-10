Mit dem Nachwuchspreis der Jazztage Frankenthal wurden François Heun und Fe Fritschi schon im März ausgezeichnet. Den dazugehörigen Auftritt holen der Saxofonist und der Pianist jetzt am 18. Oktober nach.

Impressionistische Klangwolken, hard-swingende Unverblümtheit, folkloristische Anleihen sowie ein ausgeprägtes Gespür für Stille – das alles findet in der facettenreichen, kommunikativen Kammermusik von François Heun und Fe Fritschi, der neben Klavier auch Akkordeon spielt, seinen Platz. Inspiration für ihre energetischen Eigenkompositionen finden sie im Bereich des aktuellen Jazz, darüber hinaus aber auch im Tango, bei klassischer oder elektronischer Musik.

Nach dem Abitur hat Heun (geboren 1997) in Kingston, Jamaika, für die ehrenamtliche Organisation „Musiker ohne Grenzen“ Saxofon unterrichtet. Mittlerweile studiert er in Mainz unter anderem bei Sebastian Sternal und Claudius Valk. Fe Fritschi (Jahrgang 1994) landete 2018 nach intensivem Akkordeonstudium am Hohner-Konservatorium Trossingen und an der Hochschule Osnabrück an der Jazzabteilung der Musikhochschule Mainz und wird dort in der Klavierklasse von Pablo Held und Jean-Yves Jung ausgebildet.

