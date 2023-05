Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jeder fängt mal klein an: Beim Kinder-Workshop am Samstagvormittag im Gleis 4 machten angehende Jazzer ihre ersten Gehversuche im Improvisieren. Am Ende hatten die Kids eine komplette Nummer im Kasten. Und groovten wie die Profis, die abends hier die Frankenthaler Jazztage beherrschten.

Es ist der erste Musik-Workshop ihres Lebens. Und alle sind sichtlich aufgeregt, als es an die Instrumente geht. Doch vorher heißt es Theorie pauken. Musikpädagoge Christian Schatka löchert die