Mit dem Saxofonisten Trygve Seim endete am Sonntagabend das Wormser Festival Jazz and Joy. Trotz des schlechten Wetters war das Konzert auf dem Schlossplatz recht gut besucht. Und mit seinen langen atmosphärischen Stücken, den ineinander übergehenden „Helsinki Songs“, zog der Norweger die Zuhörer in seinen Bann. Obwohl Seim aus dem hohen Norden kommt, gab es orientalische Einschläge.

Die Luft riecht noch nach Regen, und es ist auch ein bisschen kühl, als Trygve Seim und seine Musiker die Bühne betreten. Der Saxofonist sieht aus, als hätte er gerade