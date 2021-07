Um einen Tag wird das Wormser Musikfestival Jazz and Joy erweitert. Dies hat der Veranstalter, die Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG), am Donnerstagnachmittag bekanntgegeben. Das Konzertprogramm wird vom 19. bis 22. August auf nur zwei Bühnen stattfinden und nicht wie ursprünglich geplant auf fünf. Nach Angaben der KVG wurden weitere Änderungen am Konzept vorgenommen: Alle Konzerte starten bis auf eine Ausnahme erst in den frühen Abendstunden. Es gibt feste Sitzplätze, um genügend Abstand zwischen den Besuchern zu gewährleisten. Tickets können für jeweils nur eine Bühne pro Tag erworben werden, das heißt, es gibt keine Mehrtageskarten.

Die KVG stellte in ihrer Mitteilung zudem neue Programmpunkte vor: Die Singer und Songwriter Niels Frevert und Lotte haben ebenso ihr Kommen zugesagt wie die Formation Night Fever – The Very Best Of The Bee Gees.

Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem beim Ticket Service Worms, Rathenaustraße 11, unter www.jazzandjoy.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen von Ticket Regional.