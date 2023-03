Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein hochhackiger pechschwarzer Damenstiefel mit dem Fuß eines Skeletts ziert einige Alben von Nouvelle Vague. Markenzeichen: morbider Post-Punk, mit softem Bossa Nova salonfähig gemacht. Beim Wormser Festival Jazz and Joy zeigten die Franzosen ihr Best of aus 15 Jahren Bandgeschichte.

Kurz vor seinen Konzerten in New York und Montreal machte das Pariser Kollektiv am Samstagabend einen Abstecher nach Worms: Fünf Musiker boten auf dem Weckerlingplatz eine Show, die Song-Ikonen der