Bei der 30. Auflage des Jazz and Joy, das einen Tag früher startet als in den Vorjahren, treten in Worms unter anderem LaBrassBanda, Kelvin Jones, Lotte und Michael Schulte auf. Mit dem bereits ausverkauften Konzert von Teresa Bergmann wird das Festival am Donnerstag, 19. August, um 19.30 Uhr auf der Bühne am Weckerlingplatz eröffnet.

Die Sängerin aus Neuseeland und Wahlberlinerin spielt mit ihrer Band eine Mischung aus Folk, Funk und Jazz. Ausverkauft ist auch der Auftritt von LaBrassBanda direkt im Anschluss um 21.15 Uhr auf