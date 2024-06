Die Brunhild hat Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer vor längerer Zeit schon einmal gespielt. Bei den diesjährigen Nibelungenfestspielen wird die „Tatort“-Kommissarin nun aber als Kriemhild vor dem Wormser Dom zu sehen sein.

Geboren und aufgewachsen in Wiesbaden und dort im Jugendclub des Hessischen Staatstheaters aktiv, studierte sie an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in