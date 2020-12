Ein 40 Jahre alter Frankenthaler will nach seinen Angaben gegenüber der Polizei am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Jakobsplatz im Pilgerpfad von einem zunächst Unbekannten erst nach einer Zigarette gefragt und – weil er damit nicht dienen konnte – mit einem Messer bedroht worden sein. Den Beamten zufolge entdeckten die eingesetzten Streifen anhand der Beschreibung in der näheren Umgebung einen Tatverdächtigen: einen 33-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz. Bei seiner Kontrolle habe er den Polizisten erklärt, den 40-Jährigen zwar um eine Zigarette gebeten, ihn aber nicht bedroht zu haben. Ein Messer führte der Obdachlose nicht bei sich. Derzeit sei es noch offen, ob die Schilderung des angeblichen Geschädigten zutreffe.