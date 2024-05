Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Eingangstür des Supermarkts am Jakobsplatz beschädigt. Wie die Polizei berichtet, entstand an der Schiebetür ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die im Bereich des Jakobsplatzes etwas Verdächtiges gesehen haben: Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.