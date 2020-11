Einen Faustschlag ins Gesicht hat ein unbekannter Mann einer jungen Frau am Jakobsplatz im Stadtteil Pilgerpfad am frühen Samstagabend verpasst. Wie die Frankenthaler Polizei meldet, war die Frau gegen 19 Uhr zwei Männern begegnet. Im Vorbeigehen habe einer der beiden grundlos und unvermittelt zugeschlagen. Anschließend seien sie davongerannt. Von dem Tatverdächtigen liegt eine Beschreibung des Opfers vor: Er soll etwa 20 Jahre alt und von kräftiger Statur sein. Er habe schwarze Haare, grüne Augen und leichten Bartwuchs. Seine Kleidung sei schwarz mit einer Kapuze gewesen. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.