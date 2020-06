Ein 30 Jahre alter Betrunkener hat am Freitagabend auf dem Jakobsplatz im Pilgerpfad Polizeibeamte beleidigt, bedroht und bespuckt. Er habe die Nacht auf Samstag deshalb in Gewahrsam verbracht, heißt es in der Pressemitteilung der Frankenthaler Inspektion. Der Mann habe gegen 22.30 Uhr laut geschrien und Passanten angepöbelt. Gegenüber der von Anwohnern alarmierten Streife sei der alkoholisierte 30-Jährige aggressiv geworden. Er habe den mehrfach ausgesprochenen Platzverweis ebenso ignoriert wie die daraufhin angekündigte Festnahme. Stattdessen begann er laut Schilderung der Polizei, die eingesetzten Beamten zu beschimpfen und mit dem Tode zu bedrohen. Bei der folgenden Festnahme habe der Mann um sich gespuckt und getreten die Polizeibeamten zu treten. Verletzt wurde dem Bericht nach keiner der Beteiligten. Beim Durchsuchen des 30-Jährigen seien noch Drogen entdeckt worden. Ihm drohen nun gleich mehrere Strafanzeigen.