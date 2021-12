Die Stadt will übergangsweise eine Mensa für die Kindertagesstätte am Jakobsplatz in Containern einrichten. Dem stimmte der Planungs- und Umweltausschuss zu. Sie soll an die Ersatzmensa der Friedrich-Ebert-Schule am Südende der Kita angegliedert werden. Die Notlösung soll solange Bestand haben, bis eine richtige Lösung für die Raumenge in der Kita gefunden wurde. Die Befristung gilt vorläufig bis zum 31. Dezember 2026.