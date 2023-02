Im Januar haben Anwohner, Verwaltungsleute und Kommunalpolitiker an sechs Tischen diskutiert, wie der Jakobsplatz – Herzstück des Wohngebiets Pilgerpfad – aussehen soll. Auf Basis dieser Debatte haben Studierende der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) Kaiserslautern-Landau Vorschläge entwickelt. Am Dienstag werden sie vorgestellt.

Die Abschlusspräsentation des Projekts „Zukunftspfad Jakobsplatz“, an dem eine 25-köpfige Gruppe aus dem Masterstudiengang „Stadt- und Regionalentwicklung“ beteiligt war, findet wie schon der Workshop im Ökumenischen Gemeindezentrum statt. Gezeigt – und natürlich auch erläutert – werden dann städtebauliche Ideen und Entwürfe zur Umgestaltung des Jakobsplatzes.

„Anmerkungen waren hilfreich“

Dass die Bewohner des Viertels als Experten in eigener Sache sehr engagiert mitgewirkt haben, betont die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung zur Veranstaltung am Dienstag: „Die zahlreichen Anmerkungen und Vorschläge aus der Bewohnerschaft haben den Studierenden bei ihrer Konzeptfindung sehr geholfen“, heißt es darin.

Sechs Vorschläge entwickelt

Ziel des Studienprojektes sei es gewesen, Vorschläge zu entwickeln, wie der Platz als Aufenthaltsort und Treffpunkt gestärkt und das Areal der Schule neu geordnet werden könne. Sechs Vorschläge mit jeweils eigenem thematischen Fokus gibt es nun. Beschäftigt hätten sich die Gruppen mit einer Reihe von Fragen: Was sind Anforderungen an die Gestaltung hinsichtlich Klimawandel? Wie wird der Jakobsplatz ein sozialer, ästhetischer und sicherer Ort? Wie kann der Pilgerpfad Lebensraum für Tiere sein? Welche Bedeutung haben die Schulen?

Termin

Präsentation der Ergebnisse des Studienprojekts „Zukunftspfad Jakobsplatz“ am Dienstag, 14. Februar, 18 Uhr, im Ökumenischen Gemeindezentrum, Jakobsplatz 1. Weitere Informationen unter www.frankenthal.de/pilgerpfad.