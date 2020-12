Zu einer Ökumenischen Christvesper lädt die protestantische Kirchengemeinde Pilgerpfad gemeinsam mit der katholischen Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit für Heiligabend, 24. Dezember, 17 Uhr, auf den Jakobsplatz im Pilgerpfad ein. Da höchstens 160 Personen teilnehmen können, wird dringend um Anmeldung unter Telefon 06233 42531 am Montag, 21., und Dienstag, 22. Dezember, jeweils von 9 bis 17 Uhr gebeten. Es gibt ausschließlich Sitzplätze, Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen. Gemeindegesang ist nicht möglich. Zudem bittet die Kirchengemeinde Pilgerpfad für alle weiteren Gottesdienste in der Jakobuskirche an den Weihnachtsfeiertagen um Anmeldung unter der genannten Telefonnummer. Ein Gottesdienst im Online-Format wird auf den Internetseiten der Kirchengemeinde Pilgerpfad und der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit am 24. Dezember ab 16 Uhr abrufbereit sein. Weitere Infos sind den Aushängen der Pfarrämter sowie am Gemeindezentrum zu entnehmen.

