Mit rund 100 Musikern in drei Orchestern spielte der Musikverein Bobenheim am Berg am Wochenende in Gerolsheim. Das Repertoire war populär, vielfältig und reichte vom Palzlied bis zu Lady Gaga.

Gut aufgestellt und spielfreudig zeigten sich die Musikerinnen und Musiker des kurz „BoB“ genannten Musikvereins. Bei dem von Jochen Heringhaus moderierten Konzert setzten sie ganz auf bekannte