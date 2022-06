Die wegen Leitungsarbeiten am 30. Mai eingerichtete Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung in der Jahnstraße, in Höhe der Anwesen Freinsheimer Straße 77 und 79, wird verlängert bis zum 24. Juni. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ursprünglich war das Ende der Arbeiten für den 10. Juni geplant. Eine Umleitung ist ausgeschildert.