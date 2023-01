Baumschnittarbeiten an den Platanen auf dem Jahnplatz sind der Grund dafür, dass die Parkplätze unter den Bäumen kommende Woche nicht genutzt werden können. Der Rückschnitt der Kronen an den Kopfplatanen soll am Montag, 30. Januar, beginnen und eine Woche, also bis Freitag, 3. Februar, dauern. Die Behinderungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer seien unvermeidbar, teilt die Verwaltung mit. Man bitte um Verständnis.