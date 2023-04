Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Spielhallendichte in Frankenthal – speziell in der Wormser Straße – wird so schnell nicht geringer werden. Die Betreiber können erleichtert aufatmen, da das umstrittene Abstandsgebot vorerst vom Tisch ist. Die für ältere Betriebe geltende Ausnahmeregelung hat das Land um sieben Jahre verlängert.

Auf diese „letztmalige Übergangsfrist“ hat sich die neue rheinland-pfälzische Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Der ursprüngliche