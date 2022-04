Eine Gästeführung unter dem Titel „Unesco-Weltkulturerbe – Die jüdischen Monumente in Worms“ gibt es am Sonntag, 1. Mai ab 10.30 Uhr. Beim Rundgang vermitteln Gästeführer die bewegte Geschichte der jüdischen Gemeinde in Worms, die bis in das 10. Jahrhundert zurückreicht. Die Städte Speyer, Worms und Mainz haben für ihre SchUM-Stätten im Juli 2021 von der Unesco den Titel Weltkulturerbe erhalten.

Besucht werden bei der Führung die Judengasse, die Synagoge und der älteste erhaltene jüdische Friedhof Europas, der „Heilige Sand“.

Fast tausend Jahre alt

Der Friedhof weist rund 2000 Gräber auf, der älteste Grabstein datiert etwa auf 1058/1059. Der Friedhof ist ein wichtiges Abbild der Kontinuität der Existenz der Wormser jüdischen Gemeinde über alle Vertreibungen und Pogrome hinweg vom 11. Jahrhundert bis in die NS-Zeit. Der Name soll darauf zurückgehen, dass Wormser Juden Sand aus der Heiligen Stadt Jerusalem erhalten haben, um ihn auf dem Wormser Gräberfeld zu verstreuen.

Der Treffpunkt ist auf dem Synagogenplatz, auf dem jüdischen Friedhof müssen männliche Besucher eine Kopfbedeckung tragen. Tickets zu acht Euro sind online unter www.ticket-regional.de erhältlich. Weitere Infos gibt es unter www.worms-erleben.de.