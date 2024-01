Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Sparkassenfiliale im brandenburgischen Strausberg wird ab 31. Januar wieder ein Kunstwerk aus der Partnerstadt Frankenthal zu sehen sein. Mit seinem Gemälde „Ursus maritimus“ nimmt der Frankenthaler Künstler Harald-Alexander Klimek erneut an einer kuratierten Ausstellung in den Räumen des Kreditinstituts teil.

Nach der vergangenen Schau, die Werke zum Thema „Erde“ zeigte, steht die neue Ausstellung, die bis Anfang Dezember zu sehen sein soll, unter dem Titel „Wasser“. Gezeigt