Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer Joy Fleming live erlebt hat, wird das nicht vergessen. Die Frau war eine Naturgewalt. Viele Erinnerungen werden wach in „Iwwa die Brick“, einer Hommage an die 2017 verstorbene Sängerin. In der würdigen wie lustigen Produktion des Theaters Alte Werkstatt (TAW) treten Flemings Tochter und ihr Pianist auf.

Die Handlung ist ganz einfach, das Stück nimmt sich sozusagen selbst zum Thema: Zu Ehren von Joy Fleming soll es ein Benefizkonzert geben, zugunsten eines Kinderheims. Dafür gibt es ein