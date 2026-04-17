Am Ende gab’s Standing Ovations der über 400 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die „Azzurro“-Bühnenstücke mit der deutschen Italo-Pop-Band „I Dolci Signori“ sind seit 2016 Stimmungsgaranten. Das hat sich am Donnerstag auch in Frankenthal gezeigt, wo Teil zwei im Congressforum zu sehen war.

„Das Leichte ist in Italien quasi eine noble Pflicht: Es ist die einzige Art, auf Drama und Katastrophe zu reagieren – beides kennt man dort zu genüge“, sagte der Musiker und Autor Eric Pfeil, ein ausgewiesener Italo-Appassionato und „Rolling Stone“-Kolumnist, mal ganz treffend in einem Interview mit dem Magazin „Kaput“. Diese Haltung zum Leben, von der Pfeil da spricht, ist eine, auf die wir Deutsche oft neidisch blicken. Nicht zuletzt deshalb schoben sich seit den 1950er Jahren Jahr für Jahr unzählige deutsche Karossen, anfangs zumeist VW-Käfer, über den Brenner, um wenigstens einmal im Jahr ein bisschen Dolce Vita zu erfahren. Und ein bisschen, um auf den Spuren des Dichterfürsten Goethe zu wandeln, dem Italien ja schon ein paar Montage zuvor positiv aufgefallen war.

Mit der Italien-Begeisterung der Deutschen ist denn auch erklärt, warum die deutsche Italo-Band „I Dolce Signori“ bereits seit 2002 (in nahezu unveränderter Formation übrigens) erfolgreich durch die Lande tourt. So erfolgreich, dass um sie herum eine Musicalkomödien-Reihe gestrickt wurde, die mit „Azzurro“ 2016 ihren Anfang nahm und 2026 mit „Azzurro Tre“ in die dritte Runde geht.

In Frankenthal ist man noch nicht ganz so weit. Hier stand jetzt erst mal der zweite Teil auf dem Spielplan. Die Handlung folgt den Figuren, die schon aus dem ersten Teil bekannt sind: Der heißblütige, leidenschaftliche Italiener Rocky (Rocky Verardo) und die Gelsenkirchener Ruhrpottpflanze Frauke (Kirsten Schneider) haben mittlerweile zueinander gefunden und wohnen gemeinsam in Italien. Allerdings nicht allein, sondern umgeben von Rockys Familie. Der Platz ist knapp, das Nervenkostüm dünn, und so wollen die beiden unbedingt Geld zusammenkratzen, um sich eine eigene Wohnung und damit mehr Privatsphäre leisten zu können. Das nötige Kleingeld könnte ein Musikwettbewerb bringen, der auf einem Kreuzfahrtschiff stattfindet, das gerade im Hafen angelegt hat. Frauke hat überdies die Idee, den Italienern das (politisch korrekte) Flirten beizubringen. Rocky, sein Kumpel Gianni und Frauke begeben sich als blinde Passagiere an Bord - und natürlich kommt alles anders, als ursprünglich von den Protagonisten geplant. Auch die Beziehung von Frauke und Rocky wird auf eine harte Probe gestellt.

Garniert wurde die Handlung, die so auch aus einem typischen Musikfilm der 1960er Jahre entspringen könnte, mit Musik, dargeboten von „I Dolce Signori“, deren Mitglieder auch in unterschiedlichste Rollen schlüpften. Die Songauswahl bot wenig Überraschungen, könnte so auch aus einem dieser typischen „Italo Pop“-Sampler stammen, die damals zuhauf auf CD oder Schallplatte veröffentlicht wurden. Gianna Nannini („Bello e impossibile“), Al Bano & Romina Power („Felicità“), Adriano Celentano („Azzurro“), Eros Ramazzotti („Cose Della Vita“) - man hat sich bei den üblichen Verdächtigen bedient. Das künstlerische Auf-Nummer-sicher-Gehen wurde aber mit großartiger Stimmung im Publikum belohnt.

Die Musiker, und die unterstützenden Schauspieler, machten ihre Sache an diesem Abend gut. Zum Publikumsliebling geriet in Frankenthal dabei der Schauspieler Johann Anzenberger, der gleich mehrere Rollen - unter anderem Heino, einen stark an Florian Silbereisen erinnernden Traumschiffkapitän und eine italienische Mamma - äußerst witzig ausfüllte. So witzig, dass er am Ende sogar seine Kollegen auf der Bühne ein ums andere Mal aus der Fassung brachte. Dass sich zu „Felicità“ angeblich hervorragend stepptanzen lässt, wie Anzenberger postuliert, war offenbar auch für sie eine neue Information.

Nach etwas mehr als zwei Stunden wurde das Ensemble, das noch mal kräftig Zugaben geben musste, mit Standing Ovations verabschiedet. Italo-Pop geht schließlich immer, nicht nur in den Strandbars von Rimini, sondern auch im Frankenthaler Congressforum. Mille grazie.