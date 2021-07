Von den rund 1400 Italienern, die in Frankenthal aktuell leben, dürften am Sonntagabend wohl die wenigsten den Triumph ihrer Nationalmannschaft, der „Squadra Azzura“, bei der Fußball-Europameisterschaft verpasst haben. Nach dem Sieg gegen England im Elfmeterschießen kannte die Freude kaum ein Halten. Gefeiert wurde beispielsweise in der Mörscher Straße, wo im Bistro Tropical viele der Frankenthaler Italiener das Finale von Wembley verfolgten – nach dem frühen Rückstand zunächst mit gemischten Gefühlen und nach dem Fehlschuss von Englands Bukayo Saka mit ungebremster Freude.

Hier geht’s zu einer Reportage zur grün-weiß-roten Nacht in Frankenthal.