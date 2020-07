Mit einem Infostand ist der Verein Pfälzer Israelfreunde am Samstag, 1. August, 10 bis 14 Uhr, auf dem Frankenthaler Rathausplatz vor dem Blumenhochbeet vertreten. Das hat der Verein mit Sitz in Landau mitgeteilt. „In einer Zeit, in der Judenhass und Antisemitismus, oft mit purem Hass gegen Israel vermischt, auch in unserem Land wieder wächst, versuchen wir, mit Solidaritätswachen für Israel in verschiedenen Städten der Pfalz an die Öffentlichkeit zu treten“, heißt es in der Ankündigung. Mit seinen Aktivitäten will der Verein auch dazu beitragen, „das dunkelste Kapitel in der pfälzischen Geschichte“, die Verfolgung jüdischer Bürger im NS-Staat, aufzuarbeiten. „In Zusammenarbeit mit bestehenden Hilfswerken“ will er zudem den Einsatz von Handwerkern und Volontären aus Deutschland bei Hilfebedürftigen in Israel fördern.