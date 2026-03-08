Die Pfalzgas GmbH und die Friedelsheimer Wassergruppe wollen Leitungen in der Freinsheimer Straße in Lambsheim sanieren. Details wollen sie aber noch nicht verraten.

Dass die Freinsheimer Straße im Nordwesten von Lambsheim demnächst aufgerissen wird, ist bei den Anliegern schon durchgesickert, denn Ende Januar hat ein Ingenieurbüro bei ihnen wegen eines Beweissicherungsverfahrens angeklopft. Es wird im Vorfeld von massiveren Baumaßnahmen angewendet, um den Zustand von Gebäuden, Straßen und Versorgungsleitungen zu dokumentieren. Sie dient der rechtlichen Absicherung der beauftragten Baufirma.

Nach Angaben der Geschäftsleitung von Pfalzgas war das Büro „zu schnell unterwegs“. Aufgeschreckt, auch weil als Baubeginn der 1. März genannt wurde, bestürmten die Anwohner Ende Januar per E-Mail und Telefon Ortsbürgermeisterin Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU), wie diese in einer Gremiensitzung im Februar berichtete.

Erst jetzt, nachdem eine Genehmigung der Arbeiten auch für den Projektpartner Friedelsheimer Wassergruppe vorliege, sollen die Anwohner informiert werden, teilte Pfalzgas auf Anfrage mit. An die Öffentlichkeit gehen und Details nennen, will das Unternehmen aber erst nach einem Austausch mit der Verwaltung, der vor Ort am Mittwoch, 11. März, stattfinden soll.

Arbeiten sollen im April beginnen

Geplant ist, die Hauptleitungen für Gas und Wasser in der Freinsheimer Straße ab Ringstraße bis zum Ende der Bebauung zu sanieren. Begonnen werde im April mit einer Dauer von sechs Monaten, hat Steven Kunz von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim mittlerweile von der beauftragten Baufirma erfahren. Ob es einen konkreten Anlass für die Arbeiten gibt, das Projekt in Bauabschnitte unterteilt und eine Vollsperrung notwendig wird, wisse die Verwaltung nicht.

Die Freinsheimer Straße gehöre zum älteren Ortskern, erläutert Kunz, die Versorgungsleitungen stammten aus den 1920er-Jahren. Die Straße selbst sei in keinem guten Zustand, werde anlässlich der Leitungsarbeiten aber nicht ausgebaut. Das aktuelle Straßenausbauprogramm für Lambsheim solle nicht geändert werden.

„Enormer Parkdruck“

Für die Verwaltung sei eine frühzeitige Absprache dennoch notwendig, betont Kunz. Denn die Freinsheimer Straße sei schmal, die Grundstückseinfahrten seien eng, sodass viele Anwohner ihre Autos auf der Straße parkten. Es gebe einen enormen Parkdruck, auch tagsüber. Zudem nutzten Bewohner des Neubaugebietes Hintere Ringstraße (bei der ehemaligen Kofferfabrik) die Freinsheimer Straße als Zufahrt.

Auswirkungen hat das Tiefbauprojekt insofern auf die Ortsgemeinde, als die Erfassung der Verkehrsströme für das Mobilitätskonzept „Quartier westlich Hauptstraße“ ausgebremst werde, wie Bürgermeisterin Eisenbarth-Wahl in der Sitzung am 10. Februar sagte. Denn in der Freinsheimer Straße und den Ausweichstraßen ergebe die geplante Verkehrszählung während der Arbeiten keinen Sinn.

Zur Erinnerung: Das Mobilitätskonzept soll als Grundlage dafür dienen, den innerörtlichen Verkehr zu steuern und punktuell zu reduzieren, etwa durch Parkraum-Management, Einbahnstraßenregelungen oder die Unterstützung alternativer Mobilitätsangebote.