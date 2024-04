Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit meisterhaft gespieltem Irish Folk faszinierte am Freitagabend die Gruppe Iontach in der Zwölf-Apostel-Kirche in Frankenthal. Auf Einladung des Diakonissenvereins erklangen nicht nur die typischen fröhlichen Tänze, sondern auch einzigartige Acapella Musik mit besinnlicher Note.

Irish Folk ist weltweit bekannt und geschätzt. Es gibt unzählige Festivals, viele verbinden mit dieser Musik Urlaubserinnerungen oder populäre Tanzshows wie „Lord of the Dance“.