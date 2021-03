Die Frankenthaler Verwaltung reagiert auf das dynamische Infektionsgeschehen der vergangenen Tage und will am Freitag eine Allgemeinverfügung mit „einschneidenden Maßnahmen“ veröffentlichen, die dann ab Samstag in Kraft tritt. Geplant ist nach Auskunft von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU), zu den vor 7. März geltenden Corona-Regeln zurückzukehren. Das heißt unter anderem: Reduzierung der erlaubten Kontakte und Einkaufen im Einzelhandel nur mit Termin. Geplant ist Hebich zufolge auch, wieder eine nächtliche Ausgangssperre anzuordnen. Noch offen ist, wie mit dem laufenden Wechselunterricht in Schulen umgegangen wird. Hier laufen laut dem OB noch Abstimmungen mit dem Land. Hintergrund der Entscheidung ist der von 41 Neuansteckungen ausgelöste Anstieg der Sieben-Tages-Inzidenz von 69,7 am Dienstag über 114,8 auf 133,3 am Donnerstag. Frankenthal weist damit den höchsten Wert in ganz Rheinland-Pfalz aus. Der Landesdurchschnitt liegt nun bei 50,2. Die Bund-Länder-Beschlüsse der vergangenen Woche sehen die Rücknahme von Lockerungen für den Fall vor, dass in einer Kommune der Inzidenzwert drei Tage in Folge über 100 liegt.