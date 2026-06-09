Große Feierstunde am Dienstag am Stammsitz des Frankenthaler Maschinenbauers KSB: Für die Erweiterung der Fertigung der für KSB so wichtigen Eta-Pumpen wurde der erste Spatenstich begangen. Der SDax-Konzern investiert bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2030 mehr als 70 Millionen Euro in die Modernisierung. Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung, hieß zu dem „tollen Tag für unseren Standort“ rund 360 Mitarbeiter der Eta-Produktion und der beteiligten Abteilungen willkommen sowie Gäste aus Politik und Verwaltung. Frankenthals OB Nicolas Meyer (FWG) übergab symbolisch die erteilte Baugenehmigung. „Dass in unserer Stadt Frankenthal so eine große Investition getätigt wird, macht mich froh“, sagte Meyer.

Hier geht es zu einem ausführlichen aktuellen Hintergrund-Beitrag zur neuen Eta-Pumpen-Fertigung von KSB.

Hier geht es zu einem aktuellen Kommentar zu KSB und der Eta-Pumpenfertigung.