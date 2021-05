Die Enttäuschung war groß, als die Verwaltung mehrere Fahrradstrecken von Kindern und Jugendlichen eingeebnet hat. Die Stadt will nun bei der Suche nach einem Gelände für eine Anlage helfen. Ein Grundstück von der Größe eines halben Fußballfelds wäre völlig ausreichend, sagt Mountainbike-Experte Hermann Daniel, der das Projekt begleitet.

Herr Daniel, in den zurückliegenden Monaten hatten Kinder und Jugendliche an sieben Stellen in Frankenthal eigene Mountainbike-Parcours gebaut. Die Stadt hat mit Verweis auf Naturschutz und Haftungsfragen inzwischen alle plattgemacht. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Der Bedarf an Mountainbikestrecken für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene ist in der Corona-Pandemie noch einmal deutlich gestiegen. Das beobachten wir in der ganzen Pfalz und in ganz Deutschland.

Und wie reagieren die Kommunen?

Das ist ganz unterschiedlich. Oft ist den Parcoursbauern gar nicht klar, welche gesetzlichen Regelungen es gibt und wem das Gelände gehört. Und tatsächlich ist eine ziemlich häufige und schnelle Reaktion mit Bezug auf Verkehrssicherungspflicht und Naturschutz, dass solche Strecken geschlossen werden.

Anfang Mai gab es nun erste Gespräche zwischen Stadt und Bikern, zu denen Sie eingeladen waren. Was können Sie denn in diesem Interessenkonflikt beitragen?

Von der Deutschen Initiative Mountainbike gibt es einen sehr guten Handlungskatalog, welche Fragen geklärt werden müssen, wenn man so ein illegales Projekt in die Legalität überführen möchte. Als Verein Pfalz-Biker haben wir außerdem Erfahrungen aus zahlreichen Gesprächen mit Verantwortlichen aus Forst, Tourismus, Kommunen und der Mountainbike-Szene. Dieser Konflikt ist ja kein exklusives Frankenthaler Thema.

Was sind das für Fragen, die zu klären sind?

Das hat erstmal viel mit Besitzverhältnissen, Naturschutz und Landespflege zu tun. Diese genehmigungsrechtlichen Fallstricke sind für Kinder und Jugendliche oft ziemlich abstrakt. Aber dann geht es auch darum, wie man so ein Projekt geschickt aufstellt, etwa, indem man Kritiker wie betroffene Anwohner frühzeitig einbezieht. Und es gibt Erfahrungswerte, was den Bau einer Anlage angeht. Ganz wichtig ist natürlich auch, wer am Ende die Strecke betreibt.

Die Stadt argumentiert bei der Suche nach einer Lösung, es sei schwierig, die Interessen der verschiedenen Biker-Gruppen unter einen Hut zu bekommen. Sehen Sie das auch so?

Allein durch die Topographie gibt es in Frankenthal ja gar nicht die Möglichkeit, lange Abfahrten zu bauen. Insofern ist die Bandbreite der Biker hier gar nicht so unterschiedlich. Das sind alles Spielarten des Mountainbikens, die sich hauptsächlich im Flachen abspielen.

Was wäre Ihre Idealvorstellung für Frankenthal?

Dass wir ein Gelände finden für Sportler vom Vorschul- bis zum Erwachsenenalter. Dort könnte man einen asphaltierten Pumptrack anlegen, der mit dem Laufrad, dem Fahrrad, aber auch mit einem Cityroller befahren werden kann. Ergänzend dazu wären zwei bis drei Sprunglinien mit einem Anlaufhügel toll. Damit hätten wir einen Flächenbedarf von einem halben Fußballfeld – und alle sind glücklich.

Was kostet das denn?

Mit diesem Komplettpaket wäre man wohl bei einem sechsstelligen Betrag.

Und wenn die Stadt so viel Geld nicht investieren will?

Das ist durchaus nachvollziehbar bei den klammen Haushaltskassen. Aber vielleicht können ja Mittel, die für Spielplätze gedacht sind, umgeschichtet werden. Und dann muss man Klinken putzen gehen und schauen, welche staatlichen und privaten Fördermöglichkeiten es gibt.

Wer könnte den Parcours letztlich betreiben?

Dass eine Kommune so eine Anlage nicht selbst betreiben will, ist durchaus üblich. Dann kann ein Trägerverein die Verantwortung übernehmen.

Geldgeber suchen, Verein gründen – und in wie vielen Jahren fährt das erste Rad über die Anlage?

Mit dem Komplettausbau, den ich beschrieben habe, wird die Anlage sicher nicht in einem oder zwei Jahren stehen. Aber man kann ja mit zwei Sprunglinien und einem Budget von 10.000 Euro anfangen. Und dann sollten – vorausgesetzt man findet ein passendes Grundstück – in zwei Jahren die Räder rollen.

Was hätte die Stadt denn eigentlich von diesem Projekt?

Zum einen könnte man für Kinder und Jugendliche stadtnah eine Möglichkeit schaffen, ihren Sport auszuüben. Solche Anlagen sind in anderen Städten durchaus ein Magnet. Außerdem kann man über die gemeinsame Arbeit an dem Projekt zeigen: Die Stadt tut was für Euch, man nimmt Eure Bedürfnisse ernst. Verwaltung wäre dann gar nicht so widerborstig, wie sie von Jugendlichen oft empfunden wird. Diese ausgestreckte Hand, der ernsthafte Wille, eine Lösung zu finden, das war für mich bei dem ersten Gespräch schon spürbar. Zu sagen, dass es trotzdem schwierig wird, das ist nur fair.

Zur Person: Hermann Daniel

Mit Hermann Daniel ist ein begeisterter Mountainbiker, Organisator und Interessenvertreter bei den Gesprächen zwischen Stadtverwaltung und jungen Bikern in Frankenthal mit im Boot. Der 59-Jährige hat einen privaten Fuhrpark, der vom Carbon-Rennrad bis zum vollgefederten Mountainbike und Lastenrad mit E-Antrieb reicht. Daniel engagiert sich unter anderem in der Interessengeimeinschaft Mountainbike Lambrechter Tal „Die Gäsbockbiker“ und ist für die Deutsche Initiative Mountainbike (DIMB) in regionalen Arbeitskreisen als Vertreter der Natursportler bis auf Ebene des Bezirkstages tätig. Der IT-Experte aus Weidenthal ist Mitorganisator des Fahrradevents „Schlaflos im Sattel“, bei dem sich 1000 Radfahrer in einem abgelegenen Tal im Pfälzerwald unter anderem für ein neunstündiges Nachtrennen treffen. Daniel ist zudem ehrenamtlicher Streckenpfleger im Mountainbikepark Pfälzerwald.