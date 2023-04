Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 35 Jahre alte Frankenthaler Unternehmer Florian Peschel eröffnet am Mittwoch in Kooperation mit der Stadt Frankenthal auf dem Parkplatz von Möbel Ehrmann ein Drive-in-Testcenter. Das dürfte vor allem den Festplatz entlasten. Die Betreiber dort erlebten zuletzt einen extremen Ansturm.

Herr Peschel, was bringt einen Eventmanager dazu, in Frankenthal ein Testcenter zu eröffnen?

Seit acht Jahren bin ich in der Veranstaltungsbranche tätig, richte unter anderem