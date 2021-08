LAMBSHEIM. Die SG Lambsheim/Frankenthal richtet von Freitag bis Sonntag mit der Handball-Academy des THW Kiel in der Halle der Lambsheimer Karl-Wendel-Schule ein Trainingscamp für Kinder aus, das inzwischen ausgebucht ist. Organisatorin und SG-Jugendtrainerin Sabine Eisenbarth spricht über die Nachwuchsarbeit und das Damoklesschwert Corona.

Frau Eisenbarth, um den Handball-Nachwuchs in der Region müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, oder? Immerhin kommen Trainer der Handball-Academy des THW Kiel in die Pfalz.

(lacht) Ja, das hoffen wir. Es haben sich Kinder aus vielen Handballhochburgen in der Pfalz angemeldet, zum Beispiel aus Haßloch oder von den Südpfalz-Tigern. Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz. Alle 30 Plätze sind belegt. Wir haben sogar noch eine Warteliste, falls jemand kurzfristig abspringt. Das ist schon was Besonderes. Das Training leitet Achim Eckstein vom VfL Gummersbach, der aber bei der Academy des THW Kiel angestellt ist.

Wie ist die Wahl auf die Academy des THW Kiel gefallen? Die Eulen Ludwigshafen und die Rhein-Neckar Löwen sind wesentlich näher.

Das war irgendwie Zufall. Ich habe auf der Homepage der Academy nach Trainingsinhalten gesucht und bin dann auf die Camps gestoßen. Dort habe ich dann gleich angerufen, und es hat geklappt.

Was lernen die Jungen und Mädchen, was im „normalen“ Trainingsbetrieb nicht möglich ist?

Hm, ich denke, das Training wird spezifischer sein, alles ist koordiniert. Die Kinder lernen es bei so einem Camp einfacher.

Von solch einem renommierten Trainer nehmen die Übungsleiter der SG bestimmt auch eine Menge mit.

Ja, klar. Ich freue mich riesig. Man lernt ja nie aus. Und Eckstein, der viel als Jugendkoordinator unterwegs ist, ist eine echte Koryphäe. Da können wir alle viel mitnehmen.

Spieler vom THW Kiel kommen aber nicht?

Nein, leider. Das geht wegen der Corona-Krise nicht. Außerdem hat in der Bundesliga ja schon die Saison begonnen.

Wie sieht denn der Tagesablauf im Camp aus?

Es gibt zwei große Einheiten pro Tag, vormittags und nachmittags, jeweils zwei Stunden. Dazwischen gibt es natürlich auch genügend Phasen zur Erholung. Die Kinder sollen auch die Gelegenheit bekommen, sich auszutauschen. Dafür bleibt auf jeden Fall genügend Zeit.

30 Kinder in der Halle, dazu noch die Betreuer und Trainer – wie aufwendig war es, das Hygienekonzept zu entwickeln?

Sehr. Darum hat sich Vereinschef Hubert Hubach gekümmert, da er auch das Konzept für die Saison macht. Da ist er auch immer noch dran. Jede Kleinigkeit muss angegeben werden – wo sind Ein- und Ausgang, wo steht das Desinfektionsmittel? Und dann muss man das Konzept ja auch noch genehmigt bekommen.

Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen – muss noch irgendwas kurzfristig angepasst werden?

Nein, bis jetzt noch nicht. Die Halle ist ja auch im Rhein-Pfalz-Kreis. Da ist die Lage noch relativ entspannt. Ich hoffe auch, dass das so bleibt.

Das Damoklesschwert „Absage der Veranstaltung“ schwebt bis zum letzten Tag über Ihnen?

Ja, leider. Aber da hat dann der Kreis das letzte Wort. Die Verwaltung muss sagen, ob die Halle auf bleibt oder nicht.

Wie wichtig ist so eine Veranstaltung in dieser Zeit für den Verein und die Kinder?

Sehr wichtig, weil sie zeigt, dass Handball am Start bleibt. Wir können den Kindern zeigen, dass wir am Ball bleiben. Dadurch dass wir eine Hallensportart betreiben, sind wir im Vergleich zum Fußball etwas im Nachteil. Da kommt es leider vor, dass die Kinder über einen Wechsel der Sportart nachdenken. Aber wir haben auch einige Kinder dazugewonnen. Wir wollen dem Nachwuchs einfach etwas bieten. Und für den Verein ist es wichtig, weil in den vergangenen Monaten alles abgesagt wurde. Wir wollen demonstrieren, dass es uns noch gibt. Wir sind ein relativ kleiner Verein und nicht zu vergleichen mit den Eulen Ludwigshafen oder gar der HSG Eckbachtal.

Zur Person: Sabine Eisenbarth

Die 38-Jährige trainiert bei der SG Lambsheim/Frankenthal die D-Jugend. Eisenbarth hat früher beim TSV Eppstein selbst Handball gespielt und hat es nach eigener Aussage bis in die Pfalzauswahl geschafft. Seit 2004 ist sie als Trainerin aktiv.