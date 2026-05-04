Michael Jung erzählt über sein Programm „Chill mal – Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“. Damit tritt er am 8. Mai beim Benefizabend der Kulturstiftung auf.

Herr Jung, woran arbeiten Sie gerade?

Sehr aktuell ist die Vorbereitung auf mein neues Buch. Das ist das, was mich gerade so umtreibt, da ist noch viel zu planen und da gebe ich auch schon Interviews. Es kommt am 19. Mai raus und wird „In Würde Eltern“ heißen – „Was wir gerne gewusst hätten, bevor die Kinder da waren“. Da geht es um die Vorbereitung aufs Elternsein, wie immer humorvoll, aber auch mit den ganzen Problemen. Wie man sich selbst verändert, wenn man zur Mama oder zum Papa wird, und wie andere Eltern und die Freunde, die Gesellschaft oder der Arbeitgeber sich verhalten.

Sind Sie ein guter Vater?

Ein sensationeller natürlich, das ist doch klar! (lacht). Nein, aber ich gebe mein Bestes. Von diesem Perfektionsgedanken, dass wir perfekte Eltern sein wollen, kann ich auch nur abraten. Ich meine, wir sind zu keiner Zeit unseres Lebens perfekt. Warum sollen wir es dann gerade da sein, worauf wir nie vorbereitet wurden? Wir hatten einen Geburtsvorbereitungskurs, da ging es um den Moment der Geburt, das war die einzige Vorbereitung auf unser Kind. Im Studium wird man auf seine Prüfungen vorbereitet, aber selbst da war ich nicht perfekt. Mein Abi war nicht perfekt, und im Sport war ich niemals perfekt. Warum denken Eltern, das wäre auf einmal anders, wenn man ein Kind bekommt? Es geht nicht darum, dass wir immer alles richtig machen, sondern dass das Kind letztlich das Richtige für sich herausnimmt und dann ummünzt für sein Leben. Alles richtig zu machen, das sollten wir Eltern niemals anstreben. Pudding muss perfekt gelingen, aber unsere Erziehung sicherlich nicht.

Wie blicken Sie auf Ihre eigene Kindheit zurück?

Mit Wohlwollen. Ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, in Hüffelsheim bei Bad Kreuznach. 300 Einwohner, 280 machen „Muh!“ und jeder kennt jeden. Auf dem Dorf ist die Kindheit recht schön. Meine Pubertät war trotzdem ein bisschen anstrengend, vor allem für meine Mutter. Gerade in der Pubertät dienen die Eltern natürlich als Reibungsfläche, auch um zu schauen, wo man selbst steht. Daraus resultiert eine Haltung, eine Meinung und irgendwann auch mal die Persönlichkeit. Da habe ich auch so einige Kämpfe mit meiner Mutter austragen müssen. Ich sage Eltern immer, wenn eure Kinder pubertieren, wenn sie laut werden, ausrasten oder euch manchmal sogar beleidigen, habt ihr trotzdem alles richtig gemacht. Wenn die Eltern in den ersten zehn Jahren für eine stabile und wertschätzende Erziehung gesorgt haben, dann ist es leider oft so, dass die Kinder noch mehr pubertieren und rebellieren, um sich von dieser festen Bindung befreien zu können. Das ist wie beim Knoten am Schuh: wenn der zu fest zu ist, brauche ich auch mehr Kraft, um die Bindung zu lösen. Teenager pubertieren nur, wenn sie sich geliebt fühlen. Viele Eltern sagen ja auch oft, bei anderen benimmt er sich super, warum nicht auch zu Hause? Aber letztlich ist das ein großes Kompliment an uns Eltern, weil wir sind dann der sichere Hafen, wo unsere Teenager sich ein bisschen ausprobieren und ihre eigene Persönlichkeit entwickeln können. Das machen sie nur bei uns, da, wo sie sich geliebt fühlen. Und das war bei uns im Dorf nicht anders.

Sind Sie mehr Comedian oder mehr Pädagoge?

Ich bin von Haus aus Pädagoge, aber der Humor ist mir durchaus wichtig. Damit kann man auch überraschen und das ist ganz schön. Aber ich sehe mich schon als Familienberater, der Eltern hilft, aber letztlich ist es meine Philosophie, pädagogische Inhalte mit Humor und mit viel Alltag zu verbinden.

Im Internet habe ich die Bezeichnung „Spaßpädagoge“ gefunden.

Das finde ich zu klamaukig. Denn der Kern des Ganzen hat doch einen ernsten Charakter, und der ist auch spannend und interessant. Spaß ist natürlich dabei, aber Spaß hat man auch beim Junggesellenabschied.

Welches Programm werden Sie in Lambsheim spielen?

Das ist „Chill mal! Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“. Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen.

Wie wird Ihr Auftritt aussehen?

Da werden wir viel über die Pubertät erfahren. Es wird viel Information gegeben, aber natürlich mit Leichtigkeit, mit viel Alltag, viel Humor und mit vielen „Kenn ich“-Momenten. Ich glaube, für die Eltern ist es immer die wichtigste Erkenntnis, dass sie rausgehen und sagen: „Ach, guck’ mal, wir sind alle im selben Boot. Das mit den Pfandflaschen scheint in den anderen Familien ja auch so zu sein.“ Durch das Lachen kommen alle zusammen, und das ist immer ganz schön.

Was hat es mit den Pfandflaschen auf sich?

Die berühmten Pfandflaschen finden sich in vielen Teenagerzimmern. Oft in den Schränken, weil die Wäsche liegt ja auf dem Boden, da macht das Sinn. Und oft so viele Pfandflaschen oder Pfanddosen, dass die Eltern sagen können: „Ich habe die letztens weggebracht und Teneriffa gebucht.“ Also, das lohnt sich auch, da aktiv zu werden, wenn einem einmal das Geld fehlt. Für einen Teenager spielt im Unterschied zu einem Kind die Privatsphäre eine größere Rolle. Sie nehmen ihr Zimmer nicht mehr als Zimmer wahr, sondern als ihre kleine Wohnung in der großen Wohnung. Deshalb motzen sie auch immer so, und die Eltern wundern sich, wenn Mama oder Papa aus dem Zimmer gehen und „Tür zu!“ hinterhergerufen bekommen. Das ist jetzt keine normale Zimmertür mehr, sondern das ist für Teenager eine Haustür, und eine Haustür muss zu sein. Alleine die Beschreibung des Zimmers ist bei meinen Veranstaltungen für die Eltern immer so eine Wellness-Passage. Weil sie merken: „Ach, guck’ mal, die anderen lachen da ja auch alle, und wir haben anscheinend ein ganz normales Kind.“ Das ist letztlich auch eine schöne Erkenntnis: Wir sind ganz normale Eltern.

Zur Person

Matthias Jung wurde 1978 in Bad Kreuznach geboren und ist im nahem Hüffelsheim aufgewachsen. Nach seinem Studium zum Diplom-Pädagogen in Landau arbeitete er ab 2005 als Gag-Autor für „7 Tage, 7 Köpfe“, „TV total“ oder die „heute-show“. 2006 startete er seine Bühnenkarriere als Komiker, 2013 erschien sein erstes von mittlerweile vier Büchern. Jung macht Radio-Comedy und lebt heute als zweifacher Vater, Familien- und Pubertätscoach in Mainz.

Termin

Benefizabend der Lambsheimer Sport-, Bildungs- und Kulturstiftung mit Kabarettist Matthias Jung & Weinprobe am Freitag, 8. Mai, um 19 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) im protestantischen Gemeindehaus Lambsheim. Karten gibt es im Vorverkauf im Hofladen Leithmann, bei Brillen Bott und der Sonnenapotheke.